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Muğla'da Bayram Tatilinde 39 Bin 759 Araç Denetlendi

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram tatilinde 39 bin 759 araç denetlendi. 10 bin 520 araca toplam 22 milyon 943 bin 961 TL para cezası uygulanırken, 161 sürücünün belgesine el konuldu, 203 araç ise trafikten men edildi.

ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram tatilinde 39 bin 759 araç denetlendi. 10 bin 520 araca toplam 22 milyon 943 bin 961 TL para cezası uygulanırken, 161 sürücünün belgesine el konuldu, 203 araç ise trafikten men edildi.

Muğla'da Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde havadan ve karadan denetimlerini sürdürdü.

Tatil süresince 552 trafik personeli tarafından 42 özel denetimin yanı sıra; terminallerde otobüs, helikopterle şerit ihlali, izmarit, trafik yoğunluğu, drone ile motosiklet denetimi, radar ile hız denetimi, yolcu olarak araçlara bindirilen sivil trafik görevlilerince de ilçelere yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının denetimi, kent güvenlik yönetim sistemi üzerinden yaya geçidi, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu, emniyet kemeri ihlallerine yönelik denetimler ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

14 - 22 Haziran tarihleri arasında 39 bin 759 araç denetlenirken, bu araçlardan 10 bin 520'sine cezai işlem uygulandı. 10 bin 520 araca Karayolu Trafik Kanunu'nun değişik maddelerine ihlalden toplam 23 milyon 943 bin 961 TL para cezası uygulanırken, 161 sürücü belgesine el konuldu, 203 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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