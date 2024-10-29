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Muğla'da Atatürk'ün Posterine Yer Verilmeyen Geçiş Töreninde, Öğrencilere Erdoğan'ın Fotoğrafı Taşıtıldı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören geçişinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa'nın Kemal Atatürk'ün posterine yer verilmeyen geçiş töreninde, öğrencilere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı taşıtıldı.

Haber: Esma Turan

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören geçişinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa'nın Kemal Atatürk'ün posterine yer verilmeyen geçiş töreninde, öğrencilere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı taşıtıldı.

Ortaca'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında stadyumda gerçekleştirilen tören geçişi sırasında Türk Bayrağı'nın hemen arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün posterine yer verilmezken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının taşıtıldığı görüldü.

Muğla'da Atatürk'ün Posterine Yer Verilmeyen Geçiş Töreninde, Öğrencilere Erdoğan'ın Fotoğrafı Taşıtıldı
Kaynak: ANKA / Yerel

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