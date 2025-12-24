Haberler

Ortaca'da yılın son sabah namazı buluşması Akkuyu Camii'nde oldu


Muğla'nın Ortaca İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz' programının yılın son buluşması, Akkuyu Mahalle Camii'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve sıcak çorba ikramlarıyla manevi bir atmosfer yaratıldı.

Muğla'nın Ortaca İlçe Müftülüğünce düzenlenen "Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz" programının yılın son buluşması, Akkuyu Mahalle Camii'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yılın son programı olma özelliği taşıyan bu anlamlı buluşma, cemaatin büyük ilgisiyle manevi bir şölen havasında geçti. Seher vaktinde camide bir araya gelen vatandaşlar; Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve yapılan dualarla gönüllerini huzurla doldurdu. Ailelerin ve gençlerin katılımının yüksek olduğu programda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları camiye yansıdı. Namazın ardından sıcak çorba ikramında bulunuldu.

2026 yılında da "Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz" programlarının farklı mahalle camilerinde devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

