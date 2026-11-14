Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da AEP ve evlilik kredisi için müdürlük toplantı düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da AEP ve evlilik kredisi için müdürlük toplantı düzenledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Eğitim Programı çalışmalarını değerlendirmek için toplantı düzenledi. Toplantıda 2026 AEP ve evlilik öncesi eğitim faaliyetleri, aile danışmanlığı ve evlilik kredisi uygulamasındaki sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, müdürlüğe bağlı formatörler, eğitimciler, Eğitim ve Danışmanlık Birimi personeli ile Sosyal Hizmet Merkezi müdürleri katıldı. Toplantıda, 2026 yılı Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim faaliyetlerine ilişkin veriler ele alınarak yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Program kapsamında yeni formatör ve eğitici eğitimleri, eğitimcilerin mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik eğitim talepleri ve Aile Eğitim Programı Veri Sistemi'nin işleyişinde karşılaşılan sorunlar görüşüldü.

Aile danışmanlığı ve evlilik kredisi de değerlendirildi

Toplantıda ayrıca aile danışmanlığı hizmetlerine ilişkin veriler değerlendirilirken, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sunulan evlilik kredisi uygulamasında karşılaşılan sorunlar da gündeme geldi. Söz konusu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, ailelere sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının, Aile Eğitim Programı kapsamında yürütülen hizmetlerin geliştirilmesi, eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve ailelere sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı13

Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Adana'da 282 doktor kooperatif kurdu! Kendi bahçelerindeki zeytini kendi fabrikalarında yağa dönüştürüyorlar

282 doktor güçlerini birleştirdi! Fabrikadan zeytinyağı akıyor
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı12

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu! Yanıtı milyonları heyecanlandırdı

Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattılar! 45 kişi 138 milyon lira mağdur oldu, 18 tutuklama

Devletin arazisini parsel parsel sattılar! 138 milyonluk vurgun
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı11

MEB'den köklü değişiklik! Yıllardır süren uygulama yasaklandı
Zonguldak Ereğli'de palamut bolluğu! Kilosu 40 lira, tekneler isteyene ücretsiz balık dağıtıyor

Kilosu 40 liraya satılıyor! Tekneler isteyene bedava dağıtıyor
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
Adana'da 'platonik aşığım' diyen saldırganın 8 kez bıçakladığı Nurseli Sezer konuştu: En ağır cezayı almasını istiyorum

Önce sarıldı, sonra 8 kez bıçakladı! Ölümden dönen kadın konuştu