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Menteşeli 9 yaşındaki Mustafa, Bateri performansıyla izleyenleri etkiledi

Menteşeli 9 yaşındaki Mustafa, Bateri performansıyla izleyenleri etkiledi
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mustafa Aydın, bateri çalarak izleyenleri etkiledi. Küçük bateristin hedefi, profesyonel bir müzisyen olup büyük sahnelere çıkmak.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mustafa Aydın, çaldığı bateri ile izleyenleri etkiledi. Küçük bateristin tek hedefinin ise gelecekte çok daha iyi bir müzisyen olup büyük sahnelere çıkabilmek olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ritim duygusu ve azmiyle dikkat çeken 9 yaşındaki Mustafa Aydın, bateri performansıyla kendisini izleyenlerden tam not aldı. Yaşıtları oyun alanlarında vakit geçirirken, o bagetlerini elinden düşürmeyerek müziğe olan tutkusunu gözler önüne seriyor. Geleceğe dair büyük hayalleri olan minik bateristin tek hedefi, kendisini bu alanda en üst seviyeye taşıyarak profesyonel bir sanatçı olmak.

Bateri çalmaya ilkokul ikinci sınıfta, 2023 yılında başladığını belirten Mustafa Aydın, enstrümanla tanışma hikayesini ve hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Ben bateri çalmaya 2. sınıfta, 2023 yılında başladım. O zamandan bu yana da aralıksız çalıyorum. Bateriyle annemin okulundaki bir müzik öğretmeni sayesinde tanıştım. Bana sürekli denemem için fırsat verdi, ben de enstrümanlar arasında en çok bateriyi sevdim ve böylece devam ettim. İleride çok iyi bir baterist olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum. En büyük hayalim ve hedefim ise sahne arkasında bateri çalmak, ileride çok fazla sahnede yer alabilmek"

Geleceğin yetenekli müzisyen adayları arasında gösterilen Mustafa Aydın, azmi ve performansıyla hem ailesinin hem de Muğlalı sanatseverlerin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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