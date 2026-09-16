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Muğla’da 641 öğrenci deneyap uygulama sınavına girecek

Muğla’da 641 öğrenci deneyap uygulama sınavına girecek
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Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapsamında düzenlenecek uygulama sınavına Muğla’dan 641 öğrenci katılacak.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapsamında düzenlenecek uygulama sınavına Muğla'dan 641 öğrenci katılacak. Sınav, 20 Eylül'de iki ayrı seansta gerçekleştirilecek.

Geleceğin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini erken yaşta keşfetmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapsamında yeni öğrenci alım sürecinin üçüncü ve son aşaması olan Deneyap Uygulama Sınavı, 20 Eylül 2026'da Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak.

Muğla'da gerçekleştirilecek sınavda 641 öğrenci, atölyelerde eğitim almaya hak kazanabilmek için değerlendirmeye alınacak.

Sınavın sabah seansında lise düzeyindeki 8. ve 9. sınıflar ile lise hazırlık sınıfından 181 öğrenci, öğle seansında ise ortaokul düzeyindeki 4. ve 5. sınıflardan 460 öğrenci sınava girecek. Sınavlar, Menteşe Spor Salonu ile Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Fethiye ilçesinde kurulması planlanan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

Atölyenin en kısa sürede faaliyete geçirilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesindeki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin ise faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu yıl Muğla'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne yüksek sayıda başvuru yapıldığı, Fethiye'den alınan başvurularla birlikte uygulama sınavına katılacak öğrenci sayısının 641'e ulaştığı bildirildi.

Deneyap Uygulama Sınavı'nda öğrencilerin teknolojiye ilgileri, yenilikçi düşünme ve problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi ve başarılı bulunan öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya hak kazanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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