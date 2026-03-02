Haberler

Muğla'da 50 Kişi İyi Parti'ye Katıldı

Güncelleme:
(MUĞLA) - Muğla'da İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplu katılım ve iftar programında 50 kişi İYİ Parti'ye katıldı.

Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe, iftar programının birlik ve beraberliği pekiştiren anlamlı bir etkinlik olduğunu belirtti.

Akmeşe, "Bu güçlü katılım, teşkilatımızın Bodrum'da her geçen gün büyüdüğünün ve milletimizin partimize olan güveninin açık bir göstergesidir" dedi.

Programda, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu telekonferans yoluyla katılarak teşkilat mensuplarına hitap etti. Akmeşe, Genel Başkanın konuşmasının, yeni katılan üyeler başta olmak üzere tüm teşkilata moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Akmeşe, "Partimize katılan tüm yeni üyelerimize hoş geldiniz diyor, bu katılımın Bodrumumuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
