Muğla'da 112 tanıtımına yoğun ilgi

Muğla'da 112 tanıtımına yoğun ilgi
Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, Tek Numara uygulamasını tanıtmak için pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte, acil durumlarda tek numara kullanımının avantajları ve doğru kullanım bilinci paylaşıldı.

Muğla'da 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, "Tek Numara" uygulamasını vatandaşlara anlatmak için sahadaydı. Menteşe ilçesinde bulunan pazar yerinde gerçekleştirilen etkinlikte hem bilgilendirme yapıldı hem de Ramazan ayı heyecanı paylaşıldı.

112 Tek Numara uygulamasının yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen tanıtım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerin durağı, bölgenin yoğun noktalarından biri olan Perşembe pazarı oldu. Yağmura rağmen ilginin azalmadığı saha çalışmasında, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar tek tek ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen saha çalışmasında vatandaşlara Tüm acil durumların (Ambulans, Polis, Jandarma, İtfaiye vb.) tek bir numara altında toplanmasının sağladığı kolaylıklar, Acil çağrı hattının meşgul edilmemesinin hayati önemi ve doğru kullanım bilinci anlatıldı.

Ekipler, bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra mübarek Ramazan ayı vesilesiyle hazırlanan 112 Tek Numara temalı imsakiyeleri vatandaşlara ulaştırdı. - MUĞLA

