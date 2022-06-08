Muğla Büyükşehir'in "Yangın" Konulu Uluslararası Karikatür Yarışması Sonuçlandı - Haberler

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Muğla Büyükşehir'in "Yangın" Konulu Uluslararası Karikatür Yarışması Sonuçlandı

ANKA - Yerel
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Muğla Büyükşehir'in 'Yangın' Konulu Uluslararası Karikatür Yarışması Sonuçlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yangın’ konusu ile düzenlenen 3’üncü Uluslararası Karikatür Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Yarışmanın birincilik ödülünü Antalya’dan Kürşat Zaman kazanırken, İranlı Safad Rafeei ikinci, Kocaeli’den Ahmet Özalp ise üçüncü oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yangın' konusu ile düzenlenen 3'üncü Uluslararası Karikatür Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Yarışmanın birincilik ödülünü Antalya'dan Kürşat Zaman kazanırken, İranlı Safad Rafeei ikinci, Kocaeli'den Ahmet Özalp ise üçüncü oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü uluslararası karikatür yarışmasına 60 ülkeden 482 eser sahibi 1140 adet karikatürle katıldı. Karikatür Yarışması'nın konusu geçen yıl Muğla'da birçok noktada çıkan ve 66 bin hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangınlara dikkat çekmek amacıyla "Yangın" oldu.

ESER SAHİPLERİ YARIŞMAYA BUGÜNE KADAR 4 BİN 135 KARİKATÜR GÖNDERDİ

Büyükşehir Belediyesi'nin jüri üyeleri 1140 karikatürü dikkatle inceledi. Jüride ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı ile mizah yazarı Savaş Ünlü yer aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında ulusal olarak başlattığı, 2020 yılından bu yana da uluslararası olarak düzenlediği yarışmaya eser sahipleri bugüne kadar toplam 4 bin 135 karikatür gönderdi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ANTALYA'YA GİTTİ

Yangın konusuyla düzenlenen 3. Uluslararası Karikatür yarışmasının birincilik ödülünü, Antalya'dan Kürşat Zaman kazandı. İranlı Safad Rafeei ikinci, Kocaeli'den Ahmet Özalp ise üçüncü oldu. Hırvatistan'dan Mojmir Mihatov, İstanbul'dan Nuhsal Işın ve Bursa'dan Fatih Aksular mansiyon ödülüne layık görüldü.

18 yaş altı ödülünü ise Çorum'dan Hatice Uysal ve Sinop'tan Zeynep Türkmen kazandı. Ödül töreninin yapılacağı tarih, Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak.

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