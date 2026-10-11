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Muğla Barosu başkanlık seçimini Levent Akgün 793 oyla yeniden kazandı

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Muğla Barosu başkanlık seçimini Levent Akgün 793 oyla yeniden kazandı
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Muğla Barosu'nun 2026 Olağan Genel Kurulu sonrası düzenlenen başkanlık seçimini mevcut Başkan Levent Akgün 793 oyla yeniden kazandı. Seçimde Burak Erbay 426, Efsun Türkmen Erol ise 184 oy alırken, Divan Başkanı Birdal Ertuğrul sonuçları açıkladı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Barosu'nun 2026 yılı Olağan Genel Kurulu'nun ardından yapılan başkanlık seçiminde, mevcut Başkan Levent Akgün, 793 oy alarak yeniden seçildi.

Muğla Barosu'nun 2026 yılı Olağan Genel Kurulu, dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulun ardından bugün baronun hizmet binasında başkanlık seçimi yapıldı.

Seçimde, mevcut Başkan Levent Akgün, 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve Efsun Türkmen Erol yarıştı.

Baroya kayıtlı 2 bin 568 avukatın bulunduğu Muğla'da, seçimin sonuçlarını Divan Başkanı Birdal Ertuğrul açıkladı. Buna göre Akgün 793, Erbay 426, Erol ise 184 oy aldı. Akgün, bu sonuçla yeniden Muğla Barosu Başkanı seçildi.

Kaynak: ANKA
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