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Muğla Adliyesi'nde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Muğla Adliyesi'nde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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Muğla Adliyesi önünde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına Muğla Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer yetkililer destek verdi. Etkinlikte kan stoklarının azalması nedeniyle vatandaşlar kan bağışında bulunmaya davet edildi.

Türk Kızılayı tarafından Muğla Adliyesi önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan stoklarının azalması nedeniyle düzenlenen kampanyaya Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ve Muğla Baro Başkanı Levent Akgün de kan bağışında bulunarak destek verdi.

Kan bağışı etkinliğinde konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Kızılay'ın kan stoklarının kış aylarında azaldığına dikkat çekerek, "Kızılay tarafından adliyemize ve baro başkanlığımıza yapılan çağrı üzerine bu kampanyayı düzenledik. Muğla Adliyesi olarak hakimlerimiz, savcılarımız, adliye personelimiz ve avukat meslektaşlarımız yoğun katılım gösteriyor. Vatandaşlarımızı da kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Çünkü hepimizin bir gün kana ihtiyacı olabilir. Kampanyaya destek veren meslektaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kan bağışı kampanyası gün boyu devam ederken, etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi. Kızılay yetkilileri, bağışlanan kanların acil ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek, kan bağışının hayati önem taşıdığını vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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