Müftü Kemal Arpacı, Kaymakam Adem Öztürk'ü Ziyaret Etti

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Bozüyük ilçesine yeni atanan Müftü Kemal Arpacı, göreve başlaması dolayısıyla Kaymakam Adem Öztürk'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Bozüyük'teki dini hizmetler ve müftülük çalışmaları hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Bozüyük ilçesine yeni atanan Müftü Kemal Arpacı, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Müftü Arpacı, göreve başlaması dolayısıyla Kaymakam Öztürk'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, Bozüyük'te yürütülen dini hizmetler ve müftülük çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Adem Öztürk, Müftü Kemal Arpacı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçeye hayırlı hizmetlerde bulunacağına inandığını ifade etti. Müftü Arpacı ise Bozüyük'te hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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