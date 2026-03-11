Haberler

Liseliler davul çalarak sahura kaldırıyor: "Bahşişleri bol bol hazırlayın"

Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan geleneklerini sürdürmek amacıyla mahallelerde davul çalarak ve maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırıyor. Öğrenciler, bu geleneği yaşatarak eski Ramazan günlerini yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan geleneklerini yaşatmak amacıyla sahur vakitlerinde mahalle mahalle dolaşarak vatandaşları davul ve manilerle uyandırıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler, geleneksel sahur davulculuğunu yaşatmak için sokak sokak dolaşıyor. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan davulculuk geleneğini sürdüren öğrenciler, söyledikleri manilerle vatandaşları sahura kaldırıyor.

"Bahşişleri bol bol hazırlayın"

Ramazan ayında sahur vakitlerinde davulculuk yapan Berkay Yılmaz, Mudurnu halkına bahşişleri bol bol hazırlanmasını istediğini belirterek, "Sahur güzel geçiyor. Bu, her sene yaptığımız bir program. Eski Ramazan günlerini gençler olarak yaşatmaya çalışıyoruz. Tabi bakanlığımızın izinleriyle elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki Ramazan'a duyurulur, bahşişleri bol bol hazırlayın, bu ramazan kesat geçiyor işler" dedi.

"Bu Ramazan da gençlerimizle beraber çıktık"

Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin okul müdürü Yahya Ateş, eski ramazan günlerini yaşatmaya çalıştıklarını aktararak, "Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak her sene Ramazan'ı dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Bu Ramazan da gençlerimizle beraber çıktık. Mudurnu halkını sahura uyandırıyoruz. Davulcularımızla, manilerimizle eski Ramazanları Mudurnu halkına yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU

