Mudurnu'da Kış Tedbirleri ve Güvenli Sürüş Eğitimi Düzenlendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kış mevsimi öncesi sürücülere yönelik 'Kış Tedbirleri ve Güvenli Sürüş' konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda trafik güvenliği ve kış araç bakımları hakkında önemli bilgiler verildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşan kış mevsimi öncesinde araç sürücülerine yönelik "Kış Tedbirleri ve Güvenli Sürüş" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle eğitim programları devam ediyor. Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mürsel Sarı'nın da katıldığı toplantıya, ilçede öğrenci taşıma hizmeti sunan servis şoförleri katılım sağladı. Toplantıda Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Trafik Tim Komutanı Uzman J. VIII. Kad. Çvş. Levent Özyünsel, sürücülere "Kış Tedbirleri, Trafik Güvenliği ve Güvenli Sürüş Teknikleri" konularında önemli bir sunum gerçekleştirdi. Özyünsel, kış aylarında alınması gereken tedbirler, buzlanma ve görüş mesafesinin azaldığı durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kış lastiği kullanımının önemi vurgulanarak, araç bakımlarının mevsim şartlarına uygun yapılması gerektiği ifade edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
