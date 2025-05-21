Mudurnu'da Kadınların El Emeği Sergisi Büyük İlgi Gördü

Mudurnu'da Kadınların El Emeği Sergisi Büyük İlgi Gördü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş öğrenen ev hanımları, hazırladıkları giyim ürünlerini sergiledi. Yöresel oyunlarla açılan sergi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş öğrenen ev hanımları, yaptıkları giyim ürünlerinden sergi düzenledi. Munduşlar köyündeki eski okul binasında yöresel oyunlarla açılan sergi büyük ilgi gördü.

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Munduşlar köyünde geçtiğimiz yıl açılan dikiş, nakış, tel kırma ve çanta yapımı kursu tamamlandı. Giyim hizmetleri alanında düzenlenen kursa 8 kadın kursiyer katıldı. Kursiyerler, eğitim süresi boyunca hazırladıkları ürünleri köy okulunun bahçesinde düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sundu. Serginin açılışına Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Subaşı, Halk Eğitim Müdürü Cemal Özlü, Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halk oyunları eşliğinde yapılan açılış sonrası davetliler, sergilenen el emeği ürünleri tek tek inceledi.

Kursta eğitim alarak ürünler elde eden Fatma Yiğit, "El emeği olunca zor oluyor" dedi.

Sergiyi gezen vatandaşlar, kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünlere tam not verdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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