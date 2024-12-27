Mudurnu'da 'Çocuklar Camide' Etkinliği Düzenlendi

Mudurnu İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Çocuklar Camide" programında, anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri Beşkavaklar Camii'nde unutulmaz bir gün geçirdi.

Bolu İl Müftülüğü koordinesinde Mudurnu İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Çocuklar Camide" programı düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde, çocuklar Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz figürleriyle buluşarak keyifli dakikalar yaşadı. Çocukların camiye alışmasını sağlamak ve caminin önemini anlatmak amacıyla düzenlenen programda, görsel oyunlar ve mizahi diyaloglarla çocuklara dini bilgiler eğlenceli bir şekilde aktarıldı. Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlar sunuldu. Veliler, böyle anlamlı ve eğitici bir etkinliği düzenleyen İl ve İlçe Müftülüğüne teşekkür etti. - BOLU