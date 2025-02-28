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Mudurnu'da 7 Asırlık Esnaf Duası Geleneği Devam Ediyor

Mudurnu'da 7 Asırlık Esnaf Duası Geleneği Devam Ediyor
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her cuma gerçekleştirilen esnaf duası geleneği, 7 asırdır sürdüğü şekilde bugün de devam etti. Esnaf, hayırlı kazanç ve sağlık için dua etti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bugün de devam ettirildi.

Mudurnu ilçe merkezindeki Orta Çarşı'da yaşatılan esnaf duası geleneğinde esnaf; hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için 7 asırdır dua ediyor. 7 asırlık gelenek bugün de devam ettirildi. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya yediden yetmişe herkes eşlik etti. Cuma namazı öncesinde okunan geleneksel esnaf duası sonrasında hayırseverler tarafından esnaf ile vatandaşlara, lokum, hayır ekmeği ve pilav ikram edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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