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Müdürlerden, Albay Kılıç'a hayırlı olsun ziyareti

Yerel Haberler

Müdürlerden, Albay Kılıç'a hayırlı olsun ziyareti

DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce İl Jandarma Alay Komutanı olarak atanan Albay Murat Kılıç'a, Sağlık, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce İl Jandarma Alay Komutanı olarak atanan Albay Murat Kılıç'a, Sağlık, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Düzce Jandarma Alay Komutanlığına Albay Murat Kılıç getirildi. Göreve başlayan Albay Kılıç'a, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, hoş geldin ziyareti gerçekleştirdi. Sohbet havasında geçen ziyarette Düzce konuşuldu.

Albay Kılıç, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Kılıç Jandarma Düzce Yerel Haberler

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