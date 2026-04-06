Mudanya Üniversitesi'nde Rektör Değişimi

Mudanya Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Emin Karip, görevini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kesik'e devretti. Prof. Dr. Karip, Mütevelli Heyeti Üyesi olarak devam edecek. Prof. Dr. Kesik, Ankara Üniversitesi mezunu olup, çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlarda görev yapmış ve birçok üniversitede ders vermiştir.

Mudanya Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Temmuz 2024 tarihinde rektör olarak atadığı Prof. Dr. Emin Karip, görevini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kesik'e devretti. Prof. Dr. Karip ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görevine devam edecek.

Prof. Dr. Ahmet Kesik; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisans ve kamu idaresinde staj yaptı ve ardından Maliye ve Kalkınma Bakanlıklarında daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak çalıştı. Başta Avrupa Konseyi, Aselsan ve Kalkınma Bankası olmak üzere 20 ulusal ve uluslararası kurum ve şirkette yönetim kurulu üyeliği yapan Kesik, Orta Doğu Teknik, Bilkent ve Hacettepe Üniversiteleri başta olmak üzere çok sayıda üniversitede ders verdi. Prof. Dr. Ahmet Kesik, İstanbul Gedik Üniversitesinde Rektör ve İstanbul Beykent Üniversitesinde Rektör Yardımcılığının ardından Mudanya Üniversite'sine rektör olarak atandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor

Dün gece yaptıkları herkesin dilinde

En düşük emekli maaşı artıyor: İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı artıyor: İşte dillendirilen rakam
Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan 2 aşamalı plan

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan 2 aşamalı plan
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular