Mudanya Üniversitesi'nde Rektör Değişimi

Mudanya Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Temmuz 2024 tarihinde rektör olarak atadığı Prof. Dr. Emin Karip, görevini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kesik'e devretti. Prof. Dr. Karip ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görevine devam edecek.

Prof. Dr. Ahmet Kesik; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisans ve kamu idaresinde staj yaptı ve ardından Maliye ve Kalkınma Bakanlıklarında daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak çalıştı. Başta Avrupa Konseyi, Aselsan ve Kalkınma Bankası olmak üzere 20 ulusal ve uluslararası kurum ve şirkette yönetim kurulu üyeliği yapan Kesik, Orta Doğu Teknik, Bilkent ve Hacettepe Üniversiteleri başta olmak üzere çok sayıda üniversitede ders verdi. Prof. Dr. Ahmet Kesik, İstanbul Gedik Üniversitesinde Rektör ve İstanbul Beykent Üniversitesinde Rektör Yardımcılığının ardından Mudanya Üniversite'sine rektör olarak atandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı