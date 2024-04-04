Mudanya Müftülüğü Lokman Hekim Camii Yarın Açılıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde inşası tamamlanan Mudanya Müftülüğü Lokman Hekim Camii, yarın ibadete açılıyor.

Yapımına 2019 yılında başlanan caminin inşaatı beş yıl sürerken, Halitpaşa Mahallesi vatandaşlarının ihtiyacını karşılamak üzere yapımına başlanan ve Ramazan ayında teravih namazlarının kılınmaya başladığı Lokman Hekim Camii'nin resmi açılışı Kadir Gecesi'ne denk getirildi. Mudanya Müftüsü İbrahim Özler, camii açılışının yarın 12.30'da yapılacağını duyurdu. Öte yandan, Kadir Gecesi'nde de akşam ve yatsı namazı arasında Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 'Dua Buluşması' adı altında özel bir program sunumunda bulunacağı öğrenildi. - BURSA