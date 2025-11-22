Mudanya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, önce başka bir araca ardında da orta bariyere ve aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bursa–Mudanya yolu Tepederbent mevkisinde meydana geldi. Bursa yönüne seyreden S.K. yönetimindeki 16 DC 012 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen S.G.'nin kullandığı 16 ASE 131 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta bariyere ve aydınlatma direğine çarparak yan yatarken sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.