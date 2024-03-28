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Mucit İşadamı Mehmet Şimşek Hayatını Kaybetti

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Çeşitli buluş ve ilginç icatları ile Aydın'ın başta incir ve zeytini olmak üzere tarımsal ürünleri ve endemik bitkilerine değer katmak için mücadele veren isimlerden Mucit İşadamları Platformu (MUTİAP) üyesi Mehmet Şimşek hayatını kaybetti. Mehmet Şimşek'in ani ölümü sevenlerini ve camiayı üzdü.

Acı haberi duyuran Karya Farma HBX AR-GE BAP (Bilimsel Araştırmalar Projeleri) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, "Yıllarca birlikte çalıştığımız ve dünyada ilk kez incir çekirdeği yağını bilimsel olarak ortaya çıkaran Mehmet Şimşek abimiz hayatını kaybetti. O dünya iyisi bir insandı. ve hayatını bilime ve insanlığa adamış bir kişiydi" dedi.

15 Ocak 1964 doğumlu olan Mehmet Şimşek'in kalp rahatsızlığına bağlı olarak bir süredir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü bu gece yarısı hayatını kaybettiği bildirildi. 3 kız çocuğu babası olan ve kızlarının 3'ünü de mühendis yetiştiren Mehmet Şimşek'in memleketi Kuyucak Pamukören'de bugün toprağa verileceği öğrenildi.

İlginç bilimsel çalışmaları ve yorulmak bilmeyen enerjisi ile tanınan Mehmet Şimşek yaklaşık 14 yıl önce incir çekirdeğinin yağını çıkarıp, ilaç ve kozmatik sanayinin yanı sıra spa merkezlerinde kullanılacak önemli bir ürünün ortaya çıkarılmasına öncülük etmişti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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