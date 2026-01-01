Haberler

Kar üstünde dört nala at şovu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de etkili olan kar yağışıyla birlikte Muaythai antrenörü Muhammed Bişgin, karla kaplı alanda at üzerinde dört nala ilerleyerek takipçilerine unutulmaz bir gösteri sundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada çok sayıda kişinin beğenisini toplayan Muaythai antrenörü Muhammed Bişgin, bu kez karla kaplı alanda at üzerinde dört nala ilerleyerek adeta şov yaptı.

Düzce'de etkili olan kar yağışı, hem doğayı beyaza bürüdü hem de maceraseverlere eşsiz fırsatlar sundu. Sosyal medyada yaptığı sıra dışı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Muaythai Antrenörü ve fenomen Muhammed Bişgin, bu kez kar üzerinde adeta bir şov yaptı. Bişgin, daha önce kar üzerinde sadece şortla yürüyerek ve Aydınpınar Şelalesi altında antrenman yaparak gündeme gelmişti. Şimdi ise karla kaplı alanlarda 4 nala at sürerek hem takipçilerini hem de bölgedeki doğa tutkunlarını şaşırttı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var