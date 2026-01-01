Kar üstünde dört nala at şovu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada çok sayıda kişinin beğenisini toplayan Muaythai antrenörü Muhammed Bişgin, bu kez karla kaplı alanda at üzerinde dört nala ilerleyerek adeta şov yaptı.

Düzce'de etkili olan kar yağışı, hem doğayı beyaza bürüdü hem de maceraseverlere eşsiz fırsatlar sundu. Sosyal medyada yaptığı sıra dışı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Muaythai Antrenörü ve fenomen Muhammed Bişgin, bu kez kar üzerinde adeta bir şov yaptı. Bişgin, daha önce kar üzerinde sadece şortla yürüyerek ve Aydınpınar Şelalesi altında antrenman yaparak gündeme gelmişti. Şimdi ise karla kaplı alanlarda 4 nala at sürerek hem takipçilerini hem de bölgedeki doğa tutkunlarını şaşırttı. - DÜZCE