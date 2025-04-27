İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar

Bakanlık markayı ifşa etti! Lahmacun yerine kalp yedirmişler
Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadını 12 milyon TL dolandırdı

12 milyon liralık büyük oyun! 6 kadını birden tuzağına düşürdü

Muayene için gittiği hastanede televizyon çaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da muayene için gittiği hastanede, bekleme salonundaki televizyonu çalan 1 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da muayene için gittiği hastanenin bekleme salonundaki televizyonu çalan şahıs tutuklandı. Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S., isimli şahıs muayene olmak için hastaneye gitti. Şahıs ardından hastanenin bekleme salonunda duvara asılı televizyonu çalarak olay yerinden ayrıldı.

Muayene için gittiği hastanede televizyon çaldı

ŞAHSIN KİMLİĞİ KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kamera incelemesinde şahsın kimliğini tespit etti. Ardından polis ekipleri M.S.'yi çaldığı televizyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muayene için gittiği hastanede televizyon çaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.