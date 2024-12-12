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MSKÜ Öğrencileri Sürdürülebilirlik Ödülü Kazandı

MSKÜ Öğrencileri Sürdürülebilirlik Ödülü Kazandı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin düzenlediği yemek yarışmasında 'Doğaya Saygı ve Sürdürülebilirlik Belgesi' alarak başarısını taçlandırdı. Öğrenciler ayrıca, 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde de temsil etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin düzenlediği 'Köklü Tatlar Yeni Ufuklar' yemek yarışmasında başarılarını sürdürülebilirlik alanında taçlandırdı. Öğrenciler, yarışma esnasında uyguladıkları sürdürülebilirlik yaklaşımları sayesinde 'Doğaya Saygı ve Sürdürülebilirlik Belgesi' almaya hak kazandı.

Yarışma, MSKÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şaban Kargiglioğlu rehberliğinde gerçekleşti. Takım üyelerinin doğaya saygılı yaklaşımları, jürinin dikkatini çekerek ödül getirdi. Takım üyelerinden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mehmet Bahçeci, bu yarışmanın katıldıkları ilk organizasyon olduğunu belirterek, "Gerekli desteği aldığımızda çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Ayrıca, Gastronomi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yasemin Tümkaya, 17-20 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında "Üniversiteli Genç Şefler Yarışması Bireysel" dalında 4. olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti.

Ekipten sorumlu Doç. Dr. Şaban Kargiglioğlu, öğrencilerin hem üniversiteyi hem de bölümü başarıyla temsil ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Üniversitemizi başarıyla temsil eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencimiz Bahar Sude Tahta, 2. sınıf öğrencilerimiz Hatiçe Çiftçi ve Mehmet Bahçeci'yi tebrik ediyorum. Desteklerini esirgemeyen MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar ve MSKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na teşekkür ederim" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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