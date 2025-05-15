MSKÜ'de Engellilere Özel Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Engelsiz Kampüs Birimi tarafından "Gençler Kampüste II" etkinliğiyle, üniversite deneyimi yaşayamamış orta-ağır düzeyde özel ihtiyaçlı bireyler için unutulmaz bir gün düzenlendi.

MSKÜ Merkez Kampüsünde 14 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen etkinlik, sabah saatlerinden itibaren kampüs içinde çeşitli faaliyetlerle başladı. Gün boyunca devam eden programın en anlamlı anlarından biri saat 16.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Temsili Mezuniyet Töreni oldu.

Etkinlik, Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinden gelen yaklaşık 40 özel ihtiyaçlı birey ile onlara kampüs arkadaşlığı yapan 110 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada amaç; yükseköğrenime devam edemeyen bireylere üniversite atmosferini yaşatmak, ailelerine mezuniyet heyecanını tattırmak ve aynı zamanda tipik gelişen öğrencilerin farkındalık düzeyini artırmak oldu.

Temsili mezuniyet töreninde protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, aileler ve öğrenciler bir araya gelerek bu anlamlı buluşmaya tanıklık etti.

Törende konuşan MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, "Üniversitemizde ağırladığımız gençlerimiz, çeşitli etkinliklerle üniversite yaşamının bir gününe dokundular. Bu anlamlı ve keyifli geçen günün sonunda onları mezuniyet coşkusuyla uğurlarken, hem onların hem de ailelerinin yaşadığı heyecanı ve mutluluğu içtenlikle paylaşıyoruz" dedi.

Katılımcılar kep atma seremonisiyle duygusal anlar yaşarken, sahnedeki coşku salonu dolduran herkesin yüreğine dokundu. - MUĞLA