MSB: "Malatya'nın köylerine insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz" Yerel Haberler Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etkiler bırakan depremler sonrasında Malatya'nın ulaşılması zor köylerine insani yardım götürmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etkiler bırakan depremler sonrasında Malatya'nın ulaşılması zor köylerine insani yardım götürmeye devam ediyor. MSB'nin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Malatya'nın ulaşılması zor köylerine insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye tek yürek" denildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş Malatya Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› MSB: 'Malatya'nın köylerine insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.