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MSB: "Malatya'nın köylerine insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz"

Yerel Haberler

MSB: 'Malatya'nın köylerine insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etkiler bırakan depremler sonrasında Malatya'nın ulaşılması zor köylerine insani yardım götürmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etkiler bırakan depremler sonrasında Malatya'nın ulaşılması zor köylerine insani yardım götürmeye devam ediyor.

MSB'nin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Malatya'nın ulaşılması zor köylerine insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye tek yürek" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş Malatya Yerel Haberler

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