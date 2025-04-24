MSB kaynakları: 'Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK'lı...

MSB kaynakları: " Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu." - ANKARA