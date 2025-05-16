MSB: "Güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar beyhude bir çabadan öteye geçmeyecektir"

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Milli Savunma Bakanlığı, "Güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Korucuların elinde silah olacağına elindeki silahı al, ver sopayı köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" şeklindeki sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan güvenlik korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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