MSB, Gürcistan'dan 9 personelin katıldığı hava harekatı kursunun bittiğini açıkladı

MSB, Gürcistan'dan 9 personelin katıldığı hava harekatı kursunun bittiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, 19'uncu Türkiye-Gürcistan Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında düzenlenen 'Hava Harekatı Planlama ve Yönetim Kursu'nun tamamlandığını bildirdi. Gürcistan Savunma Bakanlığından 9 personelin katıldığı eğitim, iki ülke silahlı kuvvetlerinin uyumunu artırmaya katkı sundu.
Milli Savunma Bakanlığı, 19'uncu Türkiye- Gürcistan Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında düzenlenen 'Hava Harekatı Planlama ve Yönetim Kursu'nun başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri iş birliğimiz güçlenmeye devam ediyor. 19'uncu Türkiye- Gürcistan Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve Müşterek Kuvvet Hava (JFAC) Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilen 'Hava Harekatı Planlama ve Yönetim Kursu' başarıyla tamamlandı. Gürcistan Savunma Bakanlığından 9 personelin katılımıyla gerçekleştirilen bu stratejik eğitim, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki karşılıklı kabiliyetleri ve uyumu artırmaya önemli katkı sundu" ifadelerine yer verildi.