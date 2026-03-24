Haberler

MSB duyurdu: Ağrı'daki kazada 1 asker şehit oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri araç kazasında bir askerin şehit olduğu duyurdu.

MSB, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğunu bildirdi. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı/Doğubeyazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
