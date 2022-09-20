MSB'den nefes kesen kamu spotu Yerel Haberler MSB'den nefes kesen kamu spotu Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın özellikleri ile dünyanın sıralı orduları arasında yer aldığını vurgulamak amacıyla kamu spotu hazırlandı. MSB'den nefes kesen kamu spotu ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın özellikleri ile dünyanın sıralı orduları arasında yer aldığını vurgulamak amacıyla kamu spotu hazırlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın özellikleri ile dünyanın sıralı orduları arasında yer aldığını, daima görevinin başında ve milletinin emrinde olduğunu vurgulamak amacıyla kamu spotları hazırlandı. Görevi başındaki Mehmetçiğin icra ettiği görevlerin yer aldığı kamu spotunda nefes kesen görüntüler yer aldı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek Genel Yerel Güncel Haberler

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