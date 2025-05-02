MSB'den KKTC ve Türk Bayrağıyla ATAK Helikopteri Paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC ve Türk Bayrağı'nın olduğu bir fotoğrafı 'Unutana Hatırlatırız' notuyla paylaştı. Fotoğrafta yerli üretim ATAK helikopterleri de bulunuyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türk Bayrağı'nın olduğu bir fotoğrafı "Unutana Hatırlatırız" notuyla paylaştı.
MSB, içerisinde KKTC ve Türk Bayrağı'nın bulunduğu bir fotoğrafı "Unutana Hatırlatırız" notuyla paylaştı. Ayrıca fotoğrafta bayraklar arasında, yerli imkanlarla üretilen, ATAK helikopterler de yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel