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MSB: "Çiğli'deki üs ve Uçuş Okulu'nun Akhisar'a taşınacağı iddiası doğru değil"

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Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Akhisar Hava Meydanı'nın kapasite artırım çalışmalarının taşınma anlamına gelmediği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Basında yer alan İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı bilgisi doğru değildir" denildi.

Artan ihtiyaçlar doğrultusunda Manisa'daki Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nın kabiliyetlerinin geliştirilerek daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, Akhisar'daki çalışmaların mevcut hava meydanının kapasitesinin artırılmasına yönelik olduğu, bunun Çiğli'deki üs ve eğitim unsurlarının taşınacağı anlamına gelmediği vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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