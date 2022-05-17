MSB: &quot;Bordo bereliler Pençe-Kilit bölgesinde mücadeleye devam ediyor&quot; - Haberler

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MSB: "Bordo bereliler Pençe-Kilit bölgesinde mücadeleye devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Mert Cerrahoğlu - Yerel
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MSB: "Bordo bereliler Pençe-Kilit bölgesinde mücadeleye devam ediyor" Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bordo berelilerin Pençe-Kilit bölgesindeki görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.

MSB: "Bordo bereliler Pençe-Kilit bölgesinde mücadeleye devam ediyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bordo berelilerin Pençe-Kilit bölgesindeki görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bordo berelilerin Pençe-Kilit bölgesindeki görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiği kaydedildi. Yapılan videolu paylaşımda, "Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın yiğitleri. Namıdiğer "Bordo Bereliler". Asil milletimizin bağrından çıkan asil gücümüz Bordo Bereliler, Pençe-Kilit bölgesinde Komandolarımızla omuz omuza mücadele etmeye, en zor görevleri başarıyla yerine getirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

İhlas Haber Ajansı / Mert Cerrahoğlu - Yerel

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