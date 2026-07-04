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Bakan Yardımcısı Ayhan'dan Erzincan Valiliği'ne ziyaret

Bakan Yardımcısı Ayhan'dan Erzincan Valiliği'ne ziyaret
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlar kapsamında Erzincan'da bulunan Ayhan, Valilikte Vali Hamza Aydoğdu ile bir araya geldi.

Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar ve çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Aydoğdu, ziyaretinden dolayı Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'a teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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