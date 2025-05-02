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Motosikletli Sürücünün Ambulansa Yardımı Kameraya Yansıdı

Motosikletli Sürücünün Ambulansa Yardımı Kameraya Yansıdı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki ambulansın önünü fermuar yöntemiyle açarak trafikteki diğer araçları uyarmasıyla örnek bir davranış sergiledi. O anlar kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki ambulansın önünü fermuar yöntemi ile açan motosikletlinin örnek davranışı kameraya yansıdı.

Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Vagon Sokak ve 922. Sokak üzerinde seyreden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta taşıyan ambulansı fark eden bir motosiklet sürücüsü, sergilediği davranışla takdir topladı. Yoğun trafikte ilerlemekte zorlanan 112 ambulansın önüne geçerek diğer araç sürücülerini eliyle uyaran ve kornaya basan duyarlı sürücü, trafiği fermuar yöntemiyle açarak ambulansa yol verdi. O anlar ise anbean kameraya yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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