Motosikletli Sürücü Cep Telefonuna Bakarken Kaza Yaptı

Motosikletli Sürücü Cep Telefonuna Bakarken Kaza Yaptı
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Motosikletli Sürücü Cep Telefonuna Bakarken Kaza Yaptı
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Amasya'da cep telefonuna bakan motosiklet sürücüsü, önündeki aracın durduğunu fark edemeyerek kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Telefona bakan motosikletli önünde duran araca çarptı: O anlar kamerada

AMASYA - Amasya'da seyir halindeyken elindeki cep telefonuna bakan motosiklet sürücüsü önündeki aracın durduğunu fark edemeyince ona çarparak kaza yaptı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden geçmekte olan vatandaşlara yol vermek için duran hafif ticari aracı fark edemeyen motosiklet sürücüsü Mert Ş., dikkatini cep telefonuna verdiği için araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Mert Ş.'nin kaza sırasında kask takmadığı da görüntülere yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Kaza anı, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Yerel
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