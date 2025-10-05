Haberler

Motosiklet Üzerinde Koltuk Takımıyla İlginç Yolculuk

Motosiklet Üzerinde Koltuk Takımıyla İlginç Yolculuk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir sürücünün motosikletine yüklediği koltuk takımıyla cadde üzerinde ilerlemesi, ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir vatandaşın motosikletine yüklediği koltuk takımıyla cadde üzerinde ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay, ilçe merkezi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük motosikletinin üzerine bir koltuk takımı yerleştiren vatandaş, dikkatli bir şekilde trafikte ilerledi. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün dengeli bir şekilde yol aldığı görülüyor. İlçede kısa sürede yayılan görüntüler, izleyenlerin hem dikkatini çekti hem de gülümsetti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas'ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! Hamas detayı dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abraham'dan büyük isyan: 1 puan için mutlu değiliz, galip gelmemiz gerekiyordu

Maç sonunda büyük isyan
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık

İsrail'in yaptıklarını ağlayarak anlattı! "Tuvalet" detayı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.