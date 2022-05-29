Motosiklet Tutkunları Torbalı'da Buluştu - Haberler

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Motosiklet Tutkunları Torbalı'da Buluştu

ANKA - Yerel
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Motosiklet Tutkunları Torbalı'da Buluştu

Torbalı Belediyesi, Torbalı Motosiklet Kulübü ile birlikte 27-28 Mayıs'ta festival düzenledi. TORMOFEST'e Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda motosiklet kulübü ve motosiklet sevdalısı katıldı.

Torbalı Belediyesi, Torbalı Motosiklet Kulübü ile birlikte 27-28 Mayıs'ta festival düzenledi. TORMOFEST'e Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda motosiklet kulübü ve motosiklet sevdalısı katıldı.

Binlerce motosikletçinin yer aldığı festival, Özbey Mahallesi'ndeki etkinlik alanında yapıldı. Toprak Kardeşler, Narkoz gibi gruplar sahne aldı. Çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi. Motosiklet tutkunları, iki gün boyunca Özbey'de kamp kurup festivalin tadını çıkardı.

Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Serkan Tekin, "Bu tarz festivaller sayesinde ilçemizi tanıtma fırsatı buluyoruz" dedi.

Torbalı Belediyesi geçen hafta da Türkchopper Torbalı Motosiklet Kulübü ile ortaklaşa Motofest adı altında bir etkinlik düzenlemişti.

ANKA / Yerel

Torbalı Belediyesi Motosiklet Festival Mayıs Yerel Haberler

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