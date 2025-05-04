Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, kaldırım taşına çarparak devrildi. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Manavgat'ta seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybederek devrilen sürücü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Side Mahallesi Çakalderesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Alanya istikametine seyir halindeki B.B.'nin kullandığı 07 BEN 832 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşına çarpması sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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