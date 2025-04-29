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Motosiklet Kazasında 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 28 yaşındaki Fatih Akkurt yaşamını yitirdi. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarına savruldu ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarına böyle savruldu: 1 ölü

28 yaşındaki genç hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında 28 yaşındaki Fatih Akkurt yaşamını yitirdi. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple motosikletinin kontrolünü bit anda kaybeden Akkurt, yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN - Yerel
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