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İzmir'de Moto Kuryenin Ölümüne Neden Olan Kazada Vinç Sürücüsü ile Firma Yetkilisi Gözaltına Alındı

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İzmir'de moto kurye Akın Payaz'ın yoldaki metal parçaya çarparak ölümüne ilişkin soruşturmada, metal parçanın düştüğü vinç tespit edildi; sürücü E.K. ve firma mesul müdürü T.T. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alındı.

(İZMİR) - Moto kurye Akın Payaz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, kazaya neden olan metal parçanın ait olduğu vinç belirlendi, ardından vinç sürücüsü ile firma mesul müdürü "taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olay yeri incelemeleri, kamera görüntüleri ve toplanan deliller değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde, moto kurye Akın Payaz'ın seyir halindeyken yolda bulunan metal parçaya çarpması sonucu kazanın meydana geldiği, söz konusu metal parçanın seyir halindeki bir vince ait denge ayağı olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında metal parçanın ait olduğu vinç belirlendi. Vinç sürücüsü E.K. ile firma mesul müdürü T.T., "taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Bayraklı ilçesi Çevre Yolu tünelleri çıkışı mevkisinde 9 Haziran'da meydana gelen kazada, moto kurye Akın Payaz yola düşen metal parçaya çarparak ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 40 gün hastanede tedavi gören Payaz, yaşam mücadelesini kaybetmişti. Payaz'ın yaşamını yitirmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: ANKA
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