Moloz yığınları arasındaki Türk bayrağını öpüp, başına koyan polis takdir topladı

Hatay'da vatandaşlar tarafından sosyal medyada Türk bayrağının moloz yığını arasında kalarak zarar gördüğünün paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, bayrağı enkaz içerisinden aldılar. Bayrağı topladığı esnada öpüp, başına koyun polis memuruysa takdir topladı.

Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir sitenin enkazı içerisinde Türk bayrağının zarar görmüş halde bulunduğunu vatandaşlar sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntüler üzerine Arsuz Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek bayrağı bulunduğu yerden adılar. Bayrağı topladığı esnada öpüp başına koyun polis memurunun o anlarıysa kameraya yansıdı. Takdir toplayan görüntüde bayrağı 3 kez öpüp, başına koyan polis memuru bayrağa olan saygısıyla dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı