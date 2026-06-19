Moldovyalı Walentina Düzce'de Sevgi oldu

Düzce'de yaşayan Moldova vatandaş Walentine Solaviova, Düzce İl Müftülüğü'ne giderek Kelime-i Şehadet getirmesinin ardından Müslüman oldu. Genç kadın Walentine olan adını "Sevgi" olarak değiştirdi.

Düzce İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasiminde Moldovya vatandaşı Walentine Solaviova, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İslamiyet'i seçen genç kadın, merasimin ardından "Sevgi" ismini aldı. Programda, İl Müftüsü Osman Aydın, Müslüman olan Sevgi'ye İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler verdi. Müftü Aydın konuşmasında, İslam'ın barış, merhamet ve teslimiyet dini olduğunu ifade ederek, Müslüman olmanın aynı zamanda yeni ve temiz bir başlangıç anlamı taşıdığını belirtti. İslam dininin temel esasları hakkında bilgi vermesinin ardından Sevgi'nin Kelime-i Şehadet getirilmesiyle devam eden program duayla sona erdi. Programın sonunda İslam dinini seçen Sevgi'ye ihtida belgesi, Diyanet İşleri Başkanlığının muhtelif kitapları ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Tören, yapılan duaların ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı