Moğolistan kırsalında yaşayan çocuklar için sosyal gelişim alanları oluşturuldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Moğolistan'ın kırsal bölgelerinde yaşayan çocuklara uygun eğitim ortamı oluşturulması amacıyla sosyal gelişim alanları oluşturuldu.

TİKA, Moğolistan'ın kırsal bölgelerinde yaşayan çocuklara uygun eğitim ortamı oluşturulması amacıyla Bayan-Ölgiy ilçeleri genel öğretim okullarında binalarda bulunan boş alanların, öğrenciler için sosyal alana dönüştürülmesini sağladı.

TİKA'nın Moğolistan'ın kırsal bölgelerinde eğitim gören çocuklara daha uygun ve donanımlı bir öğrenme ortamı sunmak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında, Bayan-Ölgiy vilayetine bağlı Altantögs, Bayannuur, Bugat, Bulgan, Buyant, Nogoonnuur ve Ulaanhus ilçelerindeki genel öğretim okulları ile Tsengel ilçesi 1 No'lu Okul ve Ölgiy ilçesi 4 No'lu ve 10 No'lu okullarda bulunan boş alanlar, öğrenciler için sosyal gelişim alanlarına dönüştürüldü.

Öğrencilerin özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, yeni ilgi alanları oluşturmak ve kültürel, sanatsal, sportif etkinliklere katılımlarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen proje ile kitaplık, satranç, çeşitli zeka oyunları ve geleneksel müzik aletleri çocukların kullanımına sunuldu. Uzun kış sezonunun yaşandığı bölgede öğrencilerin teneffüs aralarında veya boş zamanlarında bu alanlardan faydalanmaları bekleniyor.

Bayan-Ölgiy İl Eğitim Müdürü Aydın Bayın, "Bayan-Ölgiy vilayetinin 10 okulunda sosyal gelişim alanı kuruldu. TİKA, ilimizde eğitime yönelik birçok projeyi tamamlıyor. Türk halkına ve TİKA'ya tüm öğretmenler, öğrenciler ve kurumumuz adına teşekkür ederiz" dedi. - ANKARA