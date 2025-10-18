Mobil Sosyal Hizmet Aracı Ayancık'ta Hizmette

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Sosyal Hizmet Aracı, Ayancık ilçesinde vatandaşlara hizmet verdi.

Saha çalışmalarının bir parçası olarak yürütülen programda, uzman personeller vatandaşlara rehberlik ederken, sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında dağıtılan broşürlerle, hem sosyal hizmetlerin tanıtımı yapıldı hem de vatandaşların ihtiyaç duyduğu konulara yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, mobil hizmet çalışmalarıyla, sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve Aile Yılı çerçevesinde toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanıyor. - SİNOP