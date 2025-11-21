Haberler

Miss Universe 2025'te Tacı Meksikalı Fatima Bosch Fernandez Giydi

Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2025 finalinde Meksikalı Fatima Bosch Fernandez tacı kazanırken, Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi. Yarışma, organizatör ekip ile yarışmacılar arasında tartışmalarla geçen bir süreçle sona erdi.

Tayland'da final etabı düzenlenen Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması) 2025'te tacı, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez taktı Final haftası tartışmalarla geçen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ise ilk 30'a giremedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 122 ülke temsilcisinin katıldığı 2025 Kainat Güzeli yarışmasında tacın sahibi belli oldu. Meksikalı Fatima Bosch Fernandez 2025 Kainat Güzeli seçildi. Fernandez'i Taylandlı Praveenar Singh, Venezuelalı Stephany Abasali takip etti. Filipinler ve Fildişi Sahili temsilcileri de ilk 5'e giren isimler arasında yer aldı. Final haftası tartışmalarla geçen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ise ilk 30'a giremedi. Olaylı biten yarışmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk temsilcisi Ceren Arslan ise, "Çok çabaladık, çok emek verdik o yüzden bu videoyu özellikle çekmek istedim. Türkiye'de görüşürüz. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Elimden gelen yaptım. Verdiğiniz emekler için hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Skandallarla geçti

Final programından günler önce organizatör ekiple yaşadığı tartışma sonrası gözyaşları içinde salonu terk ederek gündeme gelen Bosch Fernandez'in daha sonra finallerde tacı takması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Organizatör ekip, sosyal medyada yoğun eleştiri topladı.

Ayrıca yarışmanın final haftasında 2 jüri üyesi "gizli ve geçersiz bir oylama" yapıldığı iddiasıyla görevinden ayrıldıklarını açıkladı. Finallerden günler önce önce jürilikten çekildiğini duyuran Fransız-Lübnanlı müzisyen Omar Harfouch, oylamalara resmi olmayan kişilerin de katıldığını öne sürerken, bir diğer jüri üyesi ise kişisel sebeplerle çekildiğini duyurdu.

Miss Universe Organizasyonu ise tacın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, 122 yarışmacı arasından seçilen ilk 3 ismin "zeka, özgüven ve toplumsal etki oluşturma konusundaki kararlılıklarıyla öne çıktığını" belirtti. Tacın sahibi Meksikalı Bosch Fernandez'in küçük yaşlardan beri disleksi ve dikkat eksikliği bozukluğu ile büyümesinin ona "yenilikçilik, güç ve kararlılık duygusu" kazandırdığı ve kendisinin genç nesillere iyi bir örnek olduğu ifade edildi. Fernandez'in modaya olan ilgisinin yanı sıra on yılı aşkın süredir onkoloji hastanesinde gönüllü olarak çalıştığı ve refakatsiz çocuklara yönelik yardım faaliyetlerinde bulunduğu aktarıldı. - BANGKOK

