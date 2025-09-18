Misinaya Dolanan Martı, Duyarlı Vatandaş Sayesinde Kurtarıldı

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde ayağına misina ipi dolanan martı, duyarlı bir vatandaş sayesinde ayağındaki ipten kurtuldu.

Sahilde ticaret için bulunduğu sırada deniz kıyısında çırpınan martıyı fark eden Yaşar Bayburt (59), kuşun ayağına dolanan misina ipini çıkararak hayatını kurtardı. Yaklaşık 10 dakika süren titiz müdahale ile martının ayağına dolanan ipi çıkartan Bayburt, kuşu daha sonra yeniden doğaya bıraktı. Hayvanlara yardım etmenin bir insanlık görevi olduğunu ifade eden Bayburt, "Denizin kenarında baktım martı çırpınıyor. Bir sorun olduğunu anladım. Yaklaştım, uçamıyordu. Ayaklarına misina ipi dolanmış. Martıyı yakaladım, aracımda bıçağım vardı, misinayı kesip kurtardım. Yaralanmış mı diye kontrol ettikten sonra başka bir sorun olmadığını anlayınca tekrar doğaya saldım" dedi. - GİRESUN