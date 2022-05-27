Mirkelam ve Tuğba Yurt, Expo 2021 Hatay Alanlarında - Haberler

EXPO'21'in Antakya ve Arsuz alanları Türk pop müziğinin iki güçlü sesi, Mirkelam ve Tuğba Yurt'u Hataylı hayranları ile buluşturacak.

Çıkış yaptığı yıllardan itibaren Türk pop müziğine farklı bir tarz getiren Mirkelam, 28 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Arsuz EXPO Meydan Sahnede şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek.

Sesi ve yorumuyla büyük beğeni kazanan bir diğer başarılı şarkıcı Tuğba Yurt ise 29 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Antakya EXPO alanındaki amfitiyatroda hayranlarına müzik ziyafeti sunacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi konserlere gitmek isteyen vatandaşların her iki alana ulaşımı için ücretsiz servis imkanı sağlayacak.

Servis kalkış yerleri ve saat bilgileri şu şekilde olacak:

28 Mayıs Cumartesi Mirkelam Konseri İçin

Antakya Köprübaşı (15.00-19.00 arası)

HMKÜ Kampüs (15.00-19.00 arası)

PAC Meydanı (17.00-20.30)